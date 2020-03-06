Гигантские грачи прилетели в Петербург

6 Март 2020 2020-03-06T01:35:13+03:00

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Художник Вадим Соловьев порадовал петербуржцев своей новой работой в Instagram. В этот раз он изобразил на одной из детских площадок города гигантских грачей, прилетевших к началу весны.

- Помните, как у классика было: «Еще не утихли метели. Еще не проснулись ручьи. Но в город грачи прилетели. Гигантские мега-грачи!». Метели то у нас, конечно, особо и не начинались в этом году, да и ручьи не засыпали. Но, все равно, приятно видеть первые весточки весны, - шутит художник.

Горожанам вновь понравился креатив творца. Вадим Соловьев не раз изображал огромных птиц, пресмыкающихся и других различных животных. Грачей тоже приняли по достоинству и с юмором.

- О, отлично! Моей ездовой кошке будет на кого поохотиться!

- А где же знак «Не стой под грачом?»

- Не повезет тем, кому такой грач нагадит на машину!

Новую работу автор по традиции опубликовал в своем Instagram. Фото: instagram.com/solovyewadim

ИСТОЧНИК KP.RU