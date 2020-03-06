Гигантские грачи прилетели в Петербург
Художник Вадим Соловьев порадовал петербуржцев своей новой работой в Instagram. В этот раз он изобразил на одной из детских площадок города гигантских грачей, прилетевших к началу весны.
- Помните, как у классика было: «Еще не утихли метели. Еще не проснулись ручьи. Но в город грачи прилетели. Гигантские мега-грачи!». Метели то у нас, конечно, особо и не начинались в этом году, да и ручьи не засыпали. Но, все равно, приятно видеть первые весточки весны, - шутит художник.
Горожанам вновь понравился креатив творца. Вадим Соловьев не раз изображал огромных птиц, пресмыкающихся и других различных животных. Грачей тоже приняли по достоинству и с юмором.
- О, отлично! Моей ездовой кошке будет на кого поохотиться!
- А где же знак «Не стой под грачом?»
- Не повезет тем, кому такой грач нагадит на машину!
Новую работу автор по традиции опубликовал в своем Instagram. Фото: instagram.com/solovyewadim
ИСТОЧНИК KP.RU