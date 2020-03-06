2020-03-06T02:09:27+03:00
Происшествия

Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино

Возмущенная автоледи засняла дорожный хаос на камеру смартфона [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По дороге в Мурино нашли огромную яму, пробивающую колеса многих автомобилей. Фото: vk.com/spb_todayПо дороге в Мурино нашли огромную яму, пробивающую колеса многих автомобилей. Фото: vk.com/spb_today
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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали новость автоледи, которая возмутилась состоянием асфальтового покрытия дороги на подъезде к Мурино. По ее словам, шесть машин одна за другой попадали в большую яму и пробивали себе колеса. Девушка не намерена терпеть беспредел и хочет огласки.

- Вот такая вот «потрясающая» яма у нас тут! Автомобили остаются без передних колес. Вот первые жертвы – раз крутят, два крутят, идем дальше… Третья машина, другая, еще одна и вот последняя «ласточка» тоже получила, - рассказывает автоледи на камеру.

Опасная яма находится здесь. Фото: yandex.ru/maps

Опасная яма находится здесь. Фото: yandex.ru/maps

Чтобы водители знали об опасном участке, девушка пометила опасное место на карте. Многие посочувствовали ей и отметили, что всем пострадавшим нужно жаловаться в местную администрацию и ГИБДД. Нашлись и те, кто грубо посоветовал водителям внимательнее смотреть на дорогу.

- Я не за рулем была. Водитель мой молодой человек, на дорогу смотрел, но очень темно и не видно. Можете сколько угодно плевать ядом, но это ненормально, мы впервые в жизни ехали в Мурино в гости к друзьям, - парирует девушка.

Новость о серийных ДТП опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Новость о серийных ДТП опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Шесть "жертв" ямы возле Мурино.Видео: vk.com/spb_toda

ИСТОЧНИК KP.RU

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