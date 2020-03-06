6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно

6 Март 2020 2020-03-06T07:59:24+03:00

6 марта в Петербурге дожди. И потом тоже дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Последний предпраздничный день недели в Санкт-Петербурге окажется пасмурным. Пришедшая в город весна еще не окончательно разогрела воздух, поэтому на улице хоть и плюс, но достаточно промозгло. Да и зонты петербуржцам лучше носить с собой.

- 6 марта ожидается облачность, днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит в утренние часы +1..+3, днем +3...+5 градусов. Атмосферное давление после ночного повышения пойдет вниз, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но всех горожан и гостей Северной столицы, конечно интересует погода на выходные в общем и 8 марта в частности. Так вот, Суббота, 7 марта будет туманной, облачной и немного дождливой. Термометры покажут днем +2..+4. В утренние и ночные часы на дрогах гололедица.

А 8 марта и вовсе начнется с мокрого снега с дождем. На трассах все тот же гололед. Но днем чуть потеплеет и воздух прогреется до +3..+5 градусов.

С наступающим праздником, дорогие читательницы!

ИСТОЧНИК KP.RU