2020-03-06T09:34:47+03:00
Происшествия

Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково

Самолет сделал несколько кругов над Новгородской областью и пошел обратно
Петр КИБЕР
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Рейс Петербург-Калуга вернулся в Пулково.Рейс Петербург-Калуга вернулся в Пулково.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Так и не долетели до Калуги пассажиры рейса 7R293, летевший из Санкт-Петербурга. Самолет, отправившийся из Северной столицы в полдевятого вечера четверга, через 20 минут полета развернулся, сделал несколько кругов и полетел назад.

- Рейс авиакомпании «Руслайн» вернулся в Петербурге спустя час после вылета в Калугу, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на портал Flightradar24.

По неизвестным причинам, командир корабля решил вернуть борт в аэропорт вылета. Спустя примерно час после отправления из Санкт-Петербурга самолет приземлился в Пулково.

Пассажиров рейса пообещали отправить в Калугу другим бортом.

Стоит сказать, что ранее, утром 5 марта, неизвестный сообщил о взрывном устройстве на рейсе Санкт-Петербург-Симферополь. Самолет решили посадить в Ростове-на-Дону, однако позднее командир решил лететь по изначальному направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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