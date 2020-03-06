64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус

6 Март 2020 2020-03-06T09:50:48+03:00

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На десять человек увеличилось за сутки число госпитализированных в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. Сведения по состоянию на утро пятницы сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

- По данным на 7.30 утра, в больницу Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, - сообщает пресс-секретарь Комздрава Ольга Рябинина.

Специалисты отмечают, что вчера пациентов было 54 человека. При этом из Китая прибыл лишь один из числа госпитализированных, остальные - из других государств. Точный список появится позднее, но в нем точно есть Италия. Гражданин именно этого государства стал первым человеком с подтвержденным коронавирусом в Петербурге. Он - студент одного из медвузов Северной столицы.

Его, а также контактировавших с ним соучеников отправили в больницу. Других студентов из общежития посадили на карантин.

Всего с 22 января Боткинская больница приняла 251 пациента с подозрением на новую инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU