Очередная «Газель» застряла под мостом глупости

6 Март 2020 2020-03-06T10:15:12+03:00

Это уже второй случай сначала года

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Не зарастает путь-дорожка водителей «Газелей» и прочих грузовиков, ведущая под мост глупости. Несмотря на всероссийскую известность опасно низкой развязки на Софийской улице, там продолжают застревать машины. Новый случай произошел утром 6 марта.

- У нас второй в этом году и 177-й в общем зачете зафиксированных под мостом глупости! - сообщает телеграм-канал «Мост глупости».- Возвращаемся к былым темпам.

Администраторы паблика, ведущие его от имени моста предполагают, что на участившиеся случаи ДТП повлияли оторванные высотные ограничители. Ранее установленные, они пострадали от кузовов грузовиков, водители который не вняли знакам и снесли подвешенные на цепях балки.

- Наверное надо починить оторванные ограничители. А о новых, крепких уже даже и не мечтаю! - «размышляет» сам мост глупости.

Напомним, что прошлый инцидент произошел здесь лишь недавно - 17 февраля. Тогда кузов себе снес тентованный «Форд».

Ну а в те дни, когда мост глупости отдыхает, вместо него «работают» мосты на Южном шоссе, Боровой улице и других местах Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU