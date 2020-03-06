2020-03-06T10:47:42+03:00
Происшествия

Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга

Трагическая ссора развернулась во дворах на Комендантском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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Рабочий конфликт в Петербурге закончился смертельной поножовщинойРабочий конфликт в Петербурге закончился смертельной поножовщинойФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Рабочий день в одном из магазинов алкогольной продукции в Петербурге закончился трагедией. Вечером в четверг, 5 марта, начальник смены серьезно повздорил со своим подчиненным. Конфликт начался еще в торговом зале и продолжился на улице. В итоге, когда компания коллег находилась во дворах на Комендантском проспекте, между мужчинами завязалась драка, перешедшая в поножовщину.

- В полицию позвонил мужчина, который сообщил о драке возле дома 21, корпус 2 по Комендантскому проспекту. В результате драки один из мужчин остался лежать в луже крови возле парадной, а второй убежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда стражи порядка прибыли на место, то обнаружили труп с ножевым ранением в области груди. Убитым оказался 28-летний мужчина, который работал грузчиком в алкогольном магазине.

Рядом с телом находился его друг, также грузчик. Он рассказал, что у его приятеля возник конфликт с 27-летним начальником смены, который закончился смертельной дракой.

На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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