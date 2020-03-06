Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах

6 Март 2020 2020-03-06T11:00:19+03:00

В ЗакСе Петербурга поддержали закон об информировании людей о положенных им льготах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Разным категориям горожан положены более ста различных поддержек, но не все о них знают

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В Петербурге предложили информировать жителей о положенных им льготах. В пятницу, 6 марта, депутаты Законодательного собрания выдвинули закон, который бы обязал органы власти сообщать гражданам о положенной им соцподдержке, на которые они могут претендовать. Данный документ был поддержан на заседании парламентского комитета по законодательству.

- В Социальном кодексе Санкт-Петербурга предусмотрено свыше ста льгот для различных категорий граждан. Однако большая часть людей, которые могут на них претендовать, об этом попросту не знают, – отмечает депутат Денис Четырбок.

Варианты получения такой информации должны выбрать сами петербуржцы, например, через портал государственных услуг, через единый колл-центр, путем направления личного письма или брошюры.

- Не у каждого есть возможность самостоятельно найти сведения о положенных льготах. Должна быть максимально простая и доступная система информирования, – подчеркнул парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU