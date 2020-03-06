8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа

6 Март 2020 2020-03-06T11:21:39+03:00

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Полицейские Приморского района разбираются в обстоятельствах гибели 8-летнего мальчика, тело которого было найдено днем 5 марта у одной из высоток на улице Оптиков. О трагедии по экстренному номеру 112 сообщила случайная прохожая.

- В 15:33 в дежурную часть поступило сообщение, что у дома 34 корп. 1 по ул. Оптиков на асфальте лежит ребенок, возраст около 7 лет, возможно выпал из окна, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Уже через 10 минут на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который установил, что школьник выпал из окна квартиры на 20 этаже. Вместе с полицейскими примчалась и скорая помощь. К сожалению, ребенок умер в машине при реанимации.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов нашли мать мальчика. Она была неподалеку. Женщина рассказала, что забрала сына из школы и отвела домой. Ребенка отправила наверх, чтобы тот взял спортивную форму для тренировки по дзюдо, а сама осталась ждать у парадной.

По некоторым данным, семья не стояла на учете как неблагополучная, однако родители погибшего ребенка сейчас находятся в процессе развода. Все обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU