2020-03-06T11:28:48+03:00
Происшествия

Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу

Петиция стала реакцией на решение суда в Каире, который все еще считает теракт простой аварией
Анна ПОСЛЯНОВА
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Менее чем за сутки петиция собрала почти две тысячи подписей.Менее чем за сутки петиция собрала почти две тысячи подписей.Фото: Александр ГЛУЗ
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В суде в Каире завершился очередной виток процесса о крушении самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург» 31 октября 2015 года. Египетская Фемида остается к искам родственников 224 погибших равнодушной: она все еще считает теракт простой аварией, а личности погибших – неустановленными.

Несмотря на то, что в «судах египетских» участвует только 30 семей жертв рейса 9268, позиция Египта в очередной раз вызвала среди всех семей 224 пассажиров и членов экипажа бурю негодования. Олег Винник, потерявший в небе над Синайским полуостровом жену и двух маленьких детей, создал петицию.

– Почти пять лет назад наш самолет взорвали террористы. Нелюди просто убили 224 человека, включая мою семью, – написал Олег. – Все это произошло на территории страны, в которой русские люди отдыхали миллионами ежегодно. Мы собственными средствами обогащали Египет! Почему же властям Египта не хватает мужества и совести признать очевидный факт – теракт?!

По словам Винника, с самой трагедии власти Египта «мучают родных и близких своими отговорками»: «они даже отказали нам в возведении мемориала памяти погибшим на их территории».

Менее чем за сутки петиция собрала почти две тысячи подписей. Она адресована МИДу России, Госдуме и лично Владимиру Путину.

– Нам, родственникам убитых в теракте, необходима ваша поддержка и помощь! – подчеркивает Винник. – Нужно цивилизованными способами объяснить властям Египта, что нельзя закрывать глаза на эту ситуацию и поступать с нами, как им вздумается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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