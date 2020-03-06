Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили

6 Март 2020 2020-03-06T11:39:58+03:00

На 82-летнего старика напали, когда он выходил из лифта своего дома на Московском проспекте

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В Адмиралтейском районе Петербурга произошло жестокое нападение на 82-летнего пенсионера. В полдень в четверг, 5 марта, мужчина возвращался домой на Московском проспекте, когда трое бандитов, подкараулив его у лифта, отобрали ключи от квартиры, в которой связали и ограбили.

- В 11:56 пострадавший вышел из лифта на 4 этаже дома 73, корпус 4, по Московскому проспекту и на него сразу напали трое неизвестных. Мужчины начали избивать старика, отобрали у него ключи от трехкомнатной квартиры и вместе с ним зашли внутрь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказавшись в помещении, пенсионера связали пластиковым хомутом и ремнем, и заперли в ванной. Когда в 14 часов грабители ушли, мужчина выбрался из заточения и обнаружил, что бандиты вынесли из квартиры биокамин, бутылку конька и морской кортик.

Мужчина вызвал карету «скорой помощи», которая его госпитализировала с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, множественными гематомами тела, вывихом правого плеча в НИИ имени Джанилидзе.

Пенсионер запомнил своих обидчиков. Это были мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, все около 180 сантиметров ростом. Всю информацию он передал полиции, которая возбудила уголовное дело и уже приняла меры к розыску преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU