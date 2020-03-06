2020-03-06T11:48:57+03:00
Общество

В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»

Заслуженному деятелю искусств России Григорию Козлову исполняется 65 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов отметил 65-летний юбилей / Фото: СмольныйРуководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов отметил 65-летний юбилей / Фото: Смольный
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Художественный руководитель Петербургского государственного театра «Мастерска», заслуженный деятель искусств России Григорий Козлов в пятницу, 6 марта, отмечает свое 65-летний. С юбилейной датой режиссера поздравил губернатор Александр Беглов.

- Вы посвятили себя служению российской культуре, за годы плодотворной деятельности внесли большой вклад в развитие петербургских театральных традиций. В каждую работу Вы вкладываете энергию и вдохновение. Вам по праву принадлежат любовь публики, признание профессионального сообщества и благодарность учеников, - отметил градоначальник.

Также он напомнил, что в 2020 году театр отмечает еще один юбилей – 10-летие со дня основания. По словам Беглова, сегодня он считается одним из лучших театров Петербурга.

Накануне губернатор вручил Григорию Козлову Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Также он сообщил, что принято решение о выделении театру 22 млн рублей на открытие новой площадки в ДК Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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