В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон

6 Март 2020 2020-03-06T11:55:38+03:00

В Ленобласти нашли нарколабораторию. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

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Очередную нарколабораторию накрыли полицейские петербургского Главка. Она оказалась не такой масштабной, как производство с тоннами зелья в поселке Обуховец под Тосно, но тоже вполне себе работающей. Во Всеволожском районе Ленобласти стражи порядка задержали троих «химиков» и изъяли несколько килограммов наркотиков плюс препараты для его производства.

- Пресечена деятельность группы, участники которой изготавливали наркотическое средство «мефедрон» и сбывали его небольшими оптовыми партиями за криптовалюту по заказу интернет-площадки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди троих подозреваемых, которые попали в руки полиции, оказалась и девушка. Задержанным от 26 до 43 лет. Их поймали у одной из автозаправок в Колтушах. Здесь лежал «мастер-клад» весом в 2 килограмма мефедрона, предназначенный для наркокурьеров.

Позднее в арендованном доме в поселке Воейково нашлась и сама лаборатория. Здесь были изъят мефедрон массой 2,7 килограмма, а также химический реактор объемом 100 литров и другое оборудование и химреактивы, используемые для производства наркотика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764945" frameborder="0"></iframe> Полиция накрыла нарколабораторию по производству мефедрона во Всеволжском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU