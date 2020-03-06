2020-03-06T12:04:24+03:00
Общество

Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта

Накануне праздника горожанам напомнили о неоценимом вкладе петербурженок во все сферы жизни
Лилия КОЗЛОВА
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Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 МартаПравительство Петербурга поздравило женщин с 8 МартаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В последний рабочий день перед длинными праздничными выходными, правительство Петербурга поздравило всех женщин с наступающим 8 Марта. К петербурженкам обратились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров с теплыми словами и комплиментами.

- В России во все времена женщины несли на себе особую миссию. Они были не только хранительницами семейного очага и растили детей, но и наравне с мужчинами трудились, вносили неоценимый вклад в развитие нашего государства. В год 75-летия Победы мы должны особо вспомнить женщин – защитниц Отечества, женщин – блокадниц, - говорится в поздравлении.

Также в правительстве отметили, что женщины всегда добивались огромных успехов в науке, образовании, предпринимательстве, государственном управлении, берут на себя ответственность за решение самых сложных вопросов в любых сферах.

- Сила духа матерей и жен не перестает поддерживать нас во всех жизненных испытаниях, вдохновлять на смелые поступки и новые достижения. В этот замечательный день от души желаем всем женщинам крепкого здоровья, праздничного настроения, тепла и уюта в ваших домах, вдохновения и удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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