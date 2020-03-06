2020-03-06T12:26:42+03:00
Происшествия

Жителя Колпино подозревают в развращении 13-летнего мальчика

Безработный полгода «развлекался» с подростком, заманивая его в гости
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в развращении 13-летнего мальчикаВ Колпино задержали мужчину, подозреваемого в развращении 13-летнего мальчикаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга проверяет заявление 41-летней жительницы Колпино, обвинившей 39-летнего мужчину в развращении ее 13-летнего сына. Женщина обратилась в полицию еще 25 февраля, рассказав, что сексуальные действия безработный гражданин совершал с ее ребенком в течение полугода. В четверг, 5 марта, подозреваемый был задержан.

- Подозреваемый в развращении подростка оказался 39-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство и разбой. На данный момент он проживает в Колпино на улице Губина, нигде не работает, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Согласно заявлению матери мальчика, а также следствия, мужчина заманивал подростка к себе домой, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Предполагается, развратные действия он совершал около полугода, с сентября 2019 по январь 2020 года.

На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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