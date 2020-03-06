2020-03-06T12:54:00+03:00
Происшествия

«Все для вас, милые дамы!»: Погода на 8 марта в Санкт-Петербурге порадует солнцем и теплом

Осадки в праздничные дни маловероятны
Анна ПОСЛЯНОВА
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Кратковременные дожди и небольшой ветер придут в город только после праздников.Кратковременные дожди и небольшой ветер придут в город только после праздников.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Не мимозой единой: подарком всем дамам на 8 Марта станет замечательная погода в Санкт-Петербурге.

– Да куда эта погода денется: будет теплой. Все для вас, милые дамы! – улыбается профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин. – Как и вчера, сегодня и следующие два-три дня будет держаться комфортная солнечная погода и температура 4-5 градусов тепла. Куда уж лучше! Даже ночами столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

Осадки в мартовские праздники маловероятны. Все благодаря повышающемуся атмосферному давлению.

– Если что-то и будет, что только мелкий дождик. А о снеге беспокоиться вообще не стоит в ближайшее время, – успокаивает Валерий Малинин. – Дело в том, что температура стабильно держится выше нормы. Все дело в Гольфстриме, который подогревает Норвежское море и несет нам тепло.

По данным Северо-Западного Росгидромета, если завтра, 7 марта, погода еще может подпортить настроение – после ночного дождика с мокрым снегом утром ждут туман и гололедицу, – то 8 марта выдастся поистине весенним.

– Ночью – ноль-два градуса, днем – три-пять градусов выше нуля, – сообщают синоптики. – Ветер слабый.

Гидрометцентр России тоже предрекает облачную субботу, 7 марта, но солнечные воскресенье и понедельник. Все праздники будет сухо, кратковременные дожди придут в город только на буднях укороченной рабочей недели. Ветра не предвидят вплоть до среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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