2020-03-06T12:55:36+03:00
Происшествия

Грабитель изрезал петербурженку в лифте, которая оказала боевое сопротивление

Истекая кровью, женщина позвонила бывшему мужу и попросила помощи
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженку изрезал ножом грабитель, когда та дала отпорПетербурженку изрезал ножом грабитель, когда та дала отпорФото: Евгения ГУСЕВА
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Храбрая жительница Петербурга оказала боевое сопротивление грабителю, который напал на нее в лифте, но оказалась в больнице с серьезными ножевыми ранениями. Около 12:20 часов в четверг, 5 марта, в дома 4/1 по улице Котика за 29-летней женщиной зашел неизвестный мужчина и потребовал у нее телефон. Однако петербурженка ничего отдавать преступнику не собиралась.

- В лифте между женщиной и грабителем завязалась драка, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в левый бок и резанул по руке, после чего, ничего не похитив, сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добравшись до квартиры, истекающая кровью женщина, позвонила своему бывшему мужу и рассказала о случившемся. Мужчина, в свою очередь, вызвал карету «скорой помощи», которая госпитализировала пострадавшую в состоянии средней тяжести в больницу номер 15.

Бойкая женщина описала нападавшего. Это был мужчина лет 40-50, худой, ростом около 180 сантиметров. Одет он был в темный пуховик, темные брюки, темно-серую шапку. Ориентировка передана полиции. Также правоохранители проверяют запись с камеры наблюдения, установленной в лифте. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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