Душевая для бездомных открылась на Обводном канале

6 Март 2020 2020-03-06T13:02:58+03:00

Люди, оказавшиеся в трудной ситуации, могут помыться здесь совершенно бесплатно

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В Петербурге, как и в любом большом городе есть множество бездомных людей. Сколько их точно - никто не знает, но точно несколько тысяч. От людей, которых брезгливо называют бомжами, часто очень плохо пахнет. Но причина проста - им негде помыться. Однако теперь ситуация станет чуть лучше. 6 марта в городе открылась бесплатная душевая для бездомных. Ее создали в рамках проекта «Твой бюджет».

- Вымыться, выстирать, высушить вещи и получить чистую одежду можно по адресу: набережная Обводного канала, дом 177 литера Д, - сообщает пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка».

Душевой пункт будет работать с понедельника по четверг с девяти утра до пяти вечера и до четырех - в пятницу. Обед - с 13:00 до 13:48.

Создать пункт помощи бездомным предложила петербурженка Мария Варламова, которая обсудила план будущей душевой с инженером «Ночлежки» Иваном Лендяшовым. Позднее идея получила финансирование через проект «Твой бюджет», через который горожане могут реализовать варианты благоустройства Петербурга и другие предложения. Поддержку оказал и Центр соцобслуживания Адмиралтейского района.

- Искренне радуемся, что в городе появилось еще одно место, куда бездомный человек может прийти за помощью, - сообщают в «Ночлежке».

ИСТОЧНИК KP.RU