Мокрого кота, трое суток просидевшего на дереве, спасли в Петербурге

6 Март 2020 2020-03-06T13:17:13+03:00

Еще одного хвостатого отбили от откормленных псов с промзоны [видео]

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Вечер среды, 4 марта, у петербургских спасателей животных выдался напряженным. Сразу двум котам, застрявшим на деревьях, понадобилась помощь. Причет, один из них просидел на своей «вышке» под дождем целых три дня, а второго пришлось отбивать от псов-охранников с промзоны.

- Котик просидел на дереве на проспекте Металлистов три дня, но был явно недоволен вмешательством в свою личную жизнь. Но скользкий ствол не позволил ему смыться наверх. Спасенного бродягу, жутко завывающего, выпустили в обитаемый подвал, - рассказали волонтеры организации «Кошкиспас».

В Петербурге спасли кота, три дня просидевшего на дереве .

Второй хвостатый забрался на тонкое дерево, расположенное на территории промзоны в Обухово. Достать его было не просто. Спасателям пришлось забираться по лестнице и использовать специальную удавку.

- Кошак почуял, что ему творят добро, и сделал шаг в сторону Саши, но то ли лапкой промахнулся, то ли ветер подул. В общем, прилетел вниз. Я и заявительницы кинулись ловить. И тут же к нам присоединились откормленные промзоновские псы. Битва была короткой и в основном словесной, ни одно животное не пострадал, - успокоили спасатели.

В итоге кошечка поселилась в административном помещении и стала официальной сотрудницей промзоны.

ИСТОЧНИК KP.RU