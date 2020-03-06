2020-03-06T13:42:48+03:00
Происшествия

7-классница из Купчино отсылала обнаженные фото и видео незнакомцу из соцсети, который обещал сделать ее моделью

После мужчина стал шантажировать 13-летнюю девочку, угрожая опубликовать снимки в интернете
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
13-летняя петербурженка стала жертвой извращенца, обещавшего сделать ее моделью13-летняя петербурженка стала жертвой извращенца, обещавшего сделать ее модельюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге 13-летняя девочка хотела стать моделью, но оказалась жертвой извращенца. В четверг, 5 марта, в полицию обратилась 39-летняя мать школьницы, которая узнала, что с января 2020 года какой-то мужчина написывает ее дочери в социальной сети, шантажирует и требует от нее обнаженные фотографии и видео.

- Оказалось, что в начале января семиклассница вступила в группу в соцсети с темой поиска работы. После этого ей написал некий мужчина, который предложил девочке работу в модельном агентстве и убедил ее прислать ему фотографии в обнаженном виде, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Запудрив школьнице мозги, с 20 января по 1 марта, мужчина постоянно требовал присылать ему новые фотографии и записывать видео, на которых девочка должна быть непременно голой. Он даже начал шантажировать подростка, звонил ей на телефон, угрожая распространить ее обнаженку в интернете.

1 марта мать девочки обнаружила переписку, удалила страницу ребенка в соцсети, сменила ее номер телефона и обратилась в полицию. По номеру телефона, с которого звонил мужчина, правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 43-летний житель Московской области. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час
В Петербурге поймали начальника смены супермаркета, который зарезал грузчика
Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно
Волонтеры ищут хозяев собаке-красавице, блуждавшей в одиночестве у Смольного
75 человек эвакуировали спасатели МЧС из горящей многоэтажки в Кудрово
Солнечными и теплыми будут праздничные выходные в честь 8 марта в Петербурге
Силовики устроили обыски в офисе петербургской IT-компании
Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус
Дзюба и Азмун восстановились от болячек и помогут «Зениту» в матче с Уфой
В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова
Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков
Обрушился вход в старинную крепость Копорье в Ленобласти
Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции