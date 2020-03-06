7-классница из Купчино отсылала обнаженные фото и видео незнакомцу из соцсети, который обещал сделать ее моделью

6 Март 2020 2020-03-06T13:42:48+03:00

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В Петербурге 13-летняя девочка хотела стать моделью, но оказалась жертвой извращенца. В четверг, 5 марта, в полицию обратилась 39-летняя мать школьницы, которая узнала, что с января 2020 года какой-то мужчина написывает ее дочери в социальной сети, шантажирует и требует от нее обнаженные фотографии и видео.

- Оказалось, что в начале января семиклассница вступила в группу в соцсети с темой поиска работы. После этого ей написал некий мужчина, который предложил девочке работу в модельном агентстве и убедил ее прислать ему фотографии в обнаженном виде, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Запудрив школьнице мозги, с 20 января по 1 марта, мужчина постоянно требовал присылать ему новые фотографии и записывать видео, на которых девочка должна быть непременно голой. Он даже начал шантажировать подростка, звонил ей на телефон, угрожая распространить ее обнаженку в интернете.

1 марта мать девочки обнаружила переписку, удалила страницу ребенка в соцсети, сменила ее номер телефона и обратилась в полицию. По номеру телефона, с которого звонил мужчина, правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 43-летний житель Московской области. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU