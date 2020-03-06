Самый высокотехнологичный Airbus в мире прилетел в Петербург

6 Март 2020 2020-03-06T13:59:41+03:00

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В пятницу, 6 марта, аэропорт «Пулково» встретил первый коммерческий рейс авиакомпании «Аэрофлот» на новом типе воздушного судна Airbus A350. В течение всего марта 2020 года самый высокотехнологичный авиалайнер в мире будет выполнять полеты между Петербургом и Москвой, а после перейдет на дальнемагистральные маршруты.

- Airbus A350-900 стал первым самолетом данного типа в парке российских авиаперевозчиков. Салон авиалайнера рассчитан на перевозку 316 пассажиров в трехклассовой компоновке: 28 мест бизнес-класса, 24 – комфорт-класса с увеличенным пространством для ног и 264 – эконом-класса, - рассказали в воздушной гавани Северной столицы.

По каким направлением в дальнейшем начнет летать высокотехнологичный лайнер, еще не известно. Информация об этом появится позже.

Напомним, что «Пулково» уже принимал Airbus A350 в сентябре 2019 года. Тогда рейс выполнялся авиакомпанией Sichuan Airlines. Специально для этого аэропорт получил сертификацию и подготовил инфраструктуру для обслуживания лайнера, а технический персонал аэропорта прошел специальное обучение для работы с данным типом воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU