На российско-финской границе из-под обшивки машины достали 10 тысяч сигарет

6 Март 2020 2020-03-06T14:01:57+03:00

Россиянин пытался провезти через границу с Финляндией 10 тысяч сигарет. Фото: СЗТУ.

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Очередной любитель заработать на финских любителях «подымить» попался в руки российских таможенников. В машине гражданина России, ехавшего через Светогорск в Иматру были найдены больше 10 тысяч сигарет, спрятанных под обшивку авто.

- По результатам сканирования выявлено, что в автомобиле может находиться товар, сокрытый от таможенного контроля. В дальнейшем установлено, что под дверными накладками транспортного средства и иных местах спрятаны 535 пачек сигарет, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Учитывая, что такую партию табака, особенно спрятанную нельзя назвать легальной, все сигареты были изъяты. Сейчас стоимость груза должны оценить эксперты. От этого будет зависеть размер штрафа. Административное дело в отношении нарушителя таможенных правил уже заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU