В Петербурге осудили троицу, обокравшую китайскую туристку у Казанского собора

6 Март 2020 2020-03-06T14:18:35+03:00

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Иностранные туристы, в особенности китайские являются лакомой добычей для карманников, промышляющих в центре Санкт-Петербурга. Злоумышленники «трутся» у популярных и людных мест, у Казанского собора, к примеру. Именно здесь жертвой троих подельников стала путешественница из КНР.

- Утром 3 сентября, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, сообщники, находясь у входа в Казанский Кафедральный собор, подошли к потерпевшей, после чего проникли в рюкзак, висевший за спиной последней, откуда тайно похитили принадлежащее ей имущество, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добычей карманников стали 500 долларов США, 100 юаней, 1000 рублей, а также банковские карты, всего на сумму в 35 240 рублей.

Уже позднее злодеи попали в руки полиции. Суд учел, что двое из них уже были судимы. Он получили 2,5 года и 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима соответственно. Третий, не имевший проблем с законом, отправился в колонию-поселение на год и 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU