2020-03-06T14:26:52+03:00
Происшествия

Тракторист животноводческой фирмы из Ленобласти подозревается в квартирной краже

Жертвой предполагаемого вора стал его сосед
Лилия КОЗЛОВА
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Тракторист животноводческой фирмы подозревается в квартирной краже у соседаТракторист животноводческой фирмы подозревается в квартирной краже у соседаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ленинградской области полиция расследует квартирную кражу. В деревне Шпаньково Гатчинского района 1 марта 2020 года у 44-летнего местного жителя из комнаты одно из квартир дома по улице Рыкунова пропала оргтехника. Сомнения у мужчины не было, ее кто-то украл.

- Мужчина обратился в полицию и рассказал о краже. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители взялись за расследование и вышли на подозреваемого. Около четырех часов вечера в среду, 4 марта, сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя этой же деревни, работающего трактористом местной животноводческой фирмы.

Как оказалось, что подозреваемый в краже, сосед потерпевшего и живет в доме неподалеку. Также ранее он был неоднократно судим за кражи.

Вся похищенная оргтехника была изъята, подозреваемый дал подписку о невыезде на время расследования. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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