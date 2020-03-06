2020-03-06T14:37:28+03:00
Общество

В Ленобласти построят семь транспортных узлов у ж/д станций

Чиновники надеются пересадить а электрички пассажиров автобусов, которым надоело стоять в пробках
Петр КИБЕР
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В Ленобласти хотят создать семь транспортных узлов.В Ленобласти хотят создать семь транспортных узлов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Семь пересадочных транспортных узлов в скором времени могут появиться на узловых железнодорожных станциях Ленинградской области. В администрации региона планируют пересадить на электрички пассажиров, которые привыкли пользоваться автобусами.

- Значительная часть пассажиров со смежных автобусных маршрутов воспользуется электричками, которые, минуя дорожные заторы, обеспечат комфортную и безопасную доставку к месту назначения, - приводит слова главы транспортного управления Ленобласти Павла Постовалова ТАСС.

По словам чиновника, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) планируется создать на железнодорожных станциях «Сертолово», «Всеволожская», «Мельничный ручей», «Гатчина», «Токсово», «Ивановская» и «Нева».

Также власти области просят Смольный продлить три ветки метро с постройкой станций «Кудорово», «Янино» и «Бугры», где также планирую сделать ТПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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