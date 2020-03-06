Туман и мокрый снег: Погода на 7 марта в Ленобласти

6 Март 2020 2020-03-06T14:54:09+03:00

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Необычно теплая весна пришла в Петербург в след за аномальной зимой. Длинные праздничные выходные в городе и Ленинградской области начнутся с плюсовой температуры в 5-6 градусов. Суббота, 7 марта, в 47-м регионе выдастся теплой, но с периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега, а ночью и утром область накроет туман.

- Ночью и в первой половине дня 7 марта без существенных осадков, во второй половине дня, по югу небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ночью и утром в отдельных районах туман, - сообщили в МЧС Ленобласти.

В ночь на субботу температура воздуха опуститься до нуля, а где-то минус 5 градусов, днем прогреется до плюс 1-6 градусов. На дорогах будет гололед.

В Петербурге температурные перепады будут немного поменьше. Ночью ноль, минус 2 градуса, а днем до плюс 3-5 градусов, при этом, без существенных осадков. А вот в праздник, 8 марта, милых дам порадует прекрасная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU