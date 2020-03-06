2020-03-06T15:36:48+03:00
Общество

За 17 лососей и 7 судаков рыбак из Карелии получил два года условно

Рыбнадзор посчитал, что браконьер нанес ущерб государству в 255 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Карельскому рыбаку дали два года за 24 "хвоста".Карельскому рыбаку дали два года за 24 "хвоста".Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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Под уголовное дело попал рыбак-любитель из Карелии, решивший выйти на промысел с сетями, что запрещено законом. На его несчастье мимо проплывали инспектора рыбнадзора, которые накрыли мужчину вместе с его уловом. Дело было больше года назад, однако до вердикта дошло только сейчас.

- Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2018 года на Онежском озере был обнаружен гражданин, ловивший рыбу с лодки сетью общей длиной 540 метров, - сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

У рыбака инспектора изъяли 17 тушек атлантического лосося и 7 - судака. Ущерб природе и государству был оценен в 255 тысяч рублей.

Суд Карелии приговорил браконьера к двум годам лишения свободы условно. Плюс дал штраф на сумму ущерба и конфискацию лодочного мотора, сети и рыболовного навигатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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