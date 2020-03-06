За 17 лососей и 7 судаков рыбак из Карелии получил два года условно
Под уголовное дело попал рыбак-любитель из Карелии, решивший выйти на промысел с сетями, что запрещено законом. На его несчастье мимо проплывали инспектора рыбнадзора, которые накрыли мужчину вместе с его уловом. Дело было больше года назад, однако до вердикта дошло только сейчас.
- Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2018 года на Онежском озере был обнаружен гражданин, ловивший рыбу с лодки сетью общей длиной 540 метров, - сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
У рыбака инспектора изъяли 17 тушек атлантического лосося и 7 - судака. Ущерб природе и государству был оценен в 255 тысяч рублей.
Суд Карелии приговорил браконьера к двум годам лишения свободы условно. Плюс дал штраф на сумму ущерба и конфискацию лодочного мотора, сети и рыболовного навигатора.
ИСТОЧНИК KP.RU