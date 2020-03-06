2020-03-06T15:37:49+03:00
Дом. Семья

Первая в России премия «Оскар грызунов» пройдет в Петербурге

Маленькие домашние питомцы посоревнуются в обаянии и нарядах [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пройдет первая в России премия «Оскар грызунов» / Фото: "Зоошоу"В Петербурге пройдет первая в России премия «Оскар грызунов» / Фото: "Зоошоу"
Изменить размер текста:

В Петербурге состоится первая в истории России премия для маленьких питомцев «Оскар грызунов». На выставке домашних животных «Зоошоу» в субботу, 7 марта, они будут соревноваться в зверином обаянии. Также награду можно получить за лучший костюм.

Грызуны покажут свои лучшие наряды / Фото: "Зоошоу"

Грызуны покажут свои лучшие наряды / Фото: "Зоошоу"

- Грызуны поразят посетителей своими вечерними нарядами в лучших традициях мировой киноидустрии, а самый оригинальный станет лауреатом «грызунного оскара», получит золотую статуэтку, признание и попадет на обложку единственного в России журнала про грызунов «Маленький друг». На премии предусмотрен и приз зрительских симпатий, - рассказали организаторы мероприятия.

И покажут все свое звериное обаяние / Фото: "Зоошоу"

И покажут все свое звериное обаяние / Фото: "Зоошоу"

В премии посоревнуются самые разные питомцы: морские свинки, крысы, шиншиллы, дегу и кролики. Номинанты продефилируют в нарядах по красной ковровой дорожке и продемонстрируют свое обаяние и грацию.

Также на выставке будет присутствовать самый знаменитый кот Петербурга – Ахилл, которому каждый желающий сможет пожать лапу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать четверых детей отсудила 160 тысяч рублей у виновницы ДТП, в котором пострадал ее ребенок
Водителя Mercedes, убившего мужчину в садоводстве «Поляны», задержали в Петербурге
Актера Михаила Ефремова не пустили в самолет в Пулково
Более 1 тысячи пачек сигарет задержали на границе под Петербургом
Первая в России премия «Оскар грызунов» пройдет в Петербурге
За 17 лососей и 7 судаков рыбак из Карелии получил два года условно
Туман и мокрый снег: Погода на 7 марта в Ленобласти
Уровень воды в реке Тосна поднялся до критической отметки
В Ленобласти построят семь транспортных узлов у ж/д станций
Тракторист животноводческой фирмы из Ленобласти подозревается в квартирной краже
В Петербурге осудили троицу, обокравшую китайскую туристку у Казанского собора
На российско-финской границе из-под обшивки машины достали 10 тысяч сигарет
Самый высокотехнологичный Airbus в мире прилетел в Петербург
7-классница из Купчино отсылала обнаженные фото и видео незнакомцу из соцсети, который обещал сделать ее моделью
Мокрого кота, трое суток просидевшего на дереве, спасли в Петербурге
Душевая для бездомных открылась на Обводном канале
Грабитель изрезал петербурженку в лифте, которая оказала боевое сопротивление
«Все для вас, милые дамы!»: Погода на 8 марта в Санкт-Петербурге порадует солнцем и теплом
Во Всеволожском районе Ленобласти могут ввести режим ЧС
Жителя Колпино подозревают в развращении 13-летнего мальчика
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости