Первая в России премия «Оскар грызунов» пройдет в Петербурге

6 Март 2020 2020-03-06T15:37:49+03:00

В Петербурге пройдет первая в России премия «Оскар грызунов» / Фото: "Зоошоу"

Маленькие домашние питомцы посоревнуются в обаянии и нарядах [фото]

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В Петербурге состоится первая в истории России премия для маленьких питомцев «Оскар грызунов». На выставке домашних животных «Зоошоу» в субботу, 7 марта, они будут соревноваться в зверином обаянии. Также награду можно получить за лучший костюм.

Грызуны покажут свои лучшие наряды / Фото: "Зоошоу"

- Грызуны поразят посетителей своими вечерними нарядами в лучших традициях мировой киноидустрии, а самый оригинальный станет лауреатом «грызунного оскара», получит золотую статуэтку, признание и попадет на обложку единственного в России журнала про грызунов «Маленький друг». На премии предусмотрен и приз зрительских симпатий, - рассказали организаторы мероприятия.

И покажут все свое звериное обаяние / Фото: "Зоошоу"

В премии посоревнуются самые разные питомцы: морские свинки, крысы, шиншиллы, дегу и кролики. Номинанты продефилируют в нарядах по красной ковровой дорожке и продемонстрируют свое обаяние и грацию.

Также на выставке будет присутствовать самый знаменитый кот Петербурга – Ахилл, которому каждый желающий сможет пожать лапу.

ИСТОЧНИК KP.RU