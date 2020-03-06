Более 1 тысячи пачек сигарет задержали на границе под Петербургом

6 Март 2020 2020-03-06T15:55:53+03:00

Крупную партию никотина обнаружила служебная собака в чемодане одного из пассажиров микроавтобуса

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На Выборгской таможне задержали более 1 тысячи пачек сигарет, которые пытались незаконно перевезти через границу в Финляндию. Одну машину задержали на посту Светогорск, а вторую контрабанду на Торфяновке нашла служебная собака по кличке Филено Леон в чемодане одного из пассажиров микроавтобуса. Об этом рассказали на таможне в пятницу, 6 марта.

- Табачная продукция была скрыта под обшивкой легкового автомобиля, который направлялся из России в Финляндию. Ее обнаружили с помощью сканирования, - сообщила пресс-служба таможни.

Оказалось, что 535 пачек были спрятаны дверными накладками и в других местах машины.

Во втором случае, произошедшем на Торфяновке, незаконно перевезти табак пытался один из пассажиров микроавтобуса, который направлялся из Петербурга в Финляндию. В ходе проведения таможенного контроля совместно со специалистом-кинологом, служебная собака по кличке Филено Леон среагировала на чемодан одного из пассажиров.

- Из объяснений гражданина следует, что он перемещал сигареты с целью передать их третьему лицу в условном месте за денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе.

Всего в чемодане было 500 пачек сигарет, которые были изъяты и отправлены на экспертизу. По обоим случаям возбуждены дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU