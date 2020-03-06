Водителя Mercedes, убившего мужчину в садоводстве «Поляны», задержали в Петербурге

6 Март 2020 2020-03-06T16:29:34+03:00

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В Петербурге в пятницу, 6 марта, задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве в садоводстве «Поляны». Полиция города и Ленинградской области двое суток разыскивала человека, устроившего кровавую бойню на даче в Выборгском районе, куда он приехал к бывшей жене, якобы, забрать вещи.

- Подозреваемый прятался в одном из отелей в Красногвардейском районе Петербурга. При себе у него был обнаружен пистолет, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Напомним, что трагедия произошла утром 4 марта 2020 года. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила о том, что на участке СНТ «Поляны» в поселке Яковлево ее 50-летний бывший муж ударил ее по голове пистолетом, и четыре раза выстрелил в ее 39-летнего партнера по бизнесу. После он погрузил труп мужчины в багажник своего автомобиля Mercedes и увез в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU