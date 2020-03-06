2020-03-06T16:39:37+03:00
Общество

Мать четверых детей отсудила 160 тысяч рублей у виновницы ДТП, в котором пострадал ее ребенок

Прокуратура Петербурга поддержала иск многодетной женщины
Лилия КОЗЛОВА
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Многодетная петербурженка отсудила 160 тысяч рублей у виновницы ДТП, в котором пострадала она и ее ребенокМногодетная петербурженка отсудила 160 тысяч рублей у виновницы ДТП, в котором пострадала она и ее ребенокФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге мать четверых детей взыскала через суд 160 тысяч рублей с виновницы ДТП, в котором пострадала она и ее ребенок. Как стало известно в пятницу, 6 марта, Фрунзенский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города о возмещении вреда жизни и здоровью при аварии.

- ДТП произошло в мае 2018 года. Тогда, в результате аварии пострадала заявительница вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Суд установил, что травмы семья получила по вине ответчицы, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура поддержала иск и дала положительное заключение на удовлетворение заявленных требований в полном объеме. В ходе судебного разбирательства были удовлетворены исковые требования пострадавшей в полном объеме. Теперь ответчица должна будет выплатить компенсацию в размере 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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