В Петербурге не будут отменять «Алые Паруса» из-за коронавируса

6 Март 2020 2020-03-06T17:54:09+03:00

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Родившийся в Китае и напугавший весь мир коронавирус привел к тому, что по всей планете отменяют массовые мероприятия. Не стал исключением и Петербург. Здесь, от греха подальше, решили не проводить традиционный Международный экономический форум. А вот праздник выпускников «Алые паруса», собирающий больше миллиона зрителей, решено провести. Пор крайне мере подготовка к мероприятию идет полным ходом.

- В настоящее время идет прием заявок на участие в празднике от школьников из других городов, - сообщили газете «Петербургский дневник» в Комитете по образованию.

Не знают об отмене и в Комитете по печати, в ведении которого находится праздник. Организаторы также говорят, что не обсуждали изменение формата мероприятия или отказ от него.

Напомним, что по традиции «Алые паруса» проходят в третьи выходные июня. В 2019 году праздник со световым шоу, фейерверком и заходом в акваторию «Невы» корабля под алыми парусами прошел с 23 на 24 июня и собрал около 1,5 миллионов зрителей. Еще больше человек посмотрели трансляцию по ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU