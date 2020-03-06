6 Март 2020 2020-03-06T18:17:17+03:00

Десятки килограммов свеклы рассыпались по КАД после ДТП двух грузовиков / Фото: ВК "ДТП и ЧП Петербург" Фото: СОЦСЕТИ

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Десятки килограммов свеклы рассыпались на внешней стороне Кольцевой автодороги в Петербурге. Около четырех часов дня в пятницу, 6 марта, «Газель», груженная овощами, перевернулась и развалилась на трассе. В итоге клубни перегородили одну полосу движения.

- Только проезжали мимо. Это свекла. Водитель второй «Газели» без сознания, - рассказали в соцсети очевидцы.

На обочине КАД недалеко от съезда на Шафировский, стоят сразу два грузовика. У одного раскурочена кабина, из которой вывалилось несколько килограммов овощей, второй визуально цел.

Как именно произошла авария, очевидцы в социальных сетях не сообщают. Оперативной информации от ГИБДД на данный момент тоже нет.

Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало. На данный момент из-за рассыпанной свеклы по дороге, частично затруднено движение по правой полосе. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Грузовик со свеклой перевернулся на внешней стороне КАД в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU