Грузовик со свеклой перевернулся на внешней стороне КАД
Десятки килограммов свеклы рассыпались на внешней стороне Кольцевой автодороги в Петербурге. Около четырех часов дня в пятницу, 6 марта, «Газель», груженная овощами, перевернулась и развалилась на трассе. В итоге клубни перегородили одну полосу движения.
- Только проезжали мимо. Это свекла. Водитель второй «Газели» без сознания, - рассказали в соцсети очевидцы.
На обочине КАД недалеко от съезда на Шафировский, стоят сразу два грузовика. У одного раскурочена кабина, из которой вывалилось несколько килограммов овощей, второй визуально цел.
Как именно произошла авария, очевидцы в социальных сетях не сообщают. Оперативной информации от ГИБДД на данный момент тоже нет.
Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало. На данный момент из-за рассыпанной свеклы по дороге, частично затруднено движение по правой полосе. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Грузовик со свеклой перевернулся на внешней стороне КАД в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU