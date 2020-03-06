2020-03-06T18:19:12+03:00
Общество

«Теплосеть» перешла в режим повышенной готовности

Из-за потепления температуру воды в трубах будут менять, а это чревато авариями
Петр КИБЕР
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Петербургские коммунальщики перешли в режим повышенной готовности. Фото: "Теплосеть"Петербургские коммунальщики перешли в режим повышенной готовности. Фото: "Теплосеть"
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Всегда готовы, - отрапортовали аварийщики «Теплосети» и вошли в решим повышенной готовности, который будет действовать с 6 по 10 марта. Оперативные бригады коммунальщиков будут реагировать на возможные инциденты и прорывы труб, если они будут.

- При изменении температуры наружного воздуха производится регулирование температуры воды в трубопроводах, что приводит к повышению нагрузки, - сообщает пресс-служба «Теплосети».

Другими словами, из-за потепления батареи решено сделать не такими горячими, ведь на духоту в квартирах не раз жаловались горожане. При этом повышается вероятность аварий. Чтобы их оперативно устранить и введен усиленный режим. Бригадам уже выдана дополнительная спецтехника.

А горожан еще раз предупреждают: если вы увидели место парения, разлива воды или промоину, ни в коем случае не приближайтесь к ним, а сразу звоните в аварийку по номерам 004 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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