2020-03-06T18:33:51+03:00
Происшествия

Под Гатчиной погиб водитель «Нивы», которому стало плохо за рулем

Мужчина выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой»
Петр КИБЕР
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Под Гатчиной погиб водитель "Нивы". Фото: vk.com/dorinspbПод Гатчиной погиб водитель "Нивы". Фото: vk.com/dorinspb
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Смертельная авария произошла днем 6 марта на автодороге «Санкт-Петербург-Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Неподалеку от деревни Большие Колпаны «Нива», в которой ехала семейная пара, вылетела на встречную полосу.

- Около 14:50 водителю «Нивы» 1968 года рождения стало плохо за рулем, вследствие чего он совершил выезд на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Там «Нива» оторвала прицеп у «Рено», а потом влетела во встречную «Тойоту». В результате столкновения «Нива» перевернулась на бок. Водитель отечественного внедорожника погиб на месте. Его жена 42-летняя жена госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Пострадали также водитель и пассажир иномарки. Их увезли в больницу на скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают инспектора Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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