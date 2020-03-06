Петербургские адвокаты отправятся под суд за взятку в 2 миллиона

6 Март 2020 2020-03-06T18:34:30+03:00

Два адвоката отправятся под суд за фальсификацию показаний и мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Петербурге перед судом окажутся два адвоката, обвиняемые в покушении на мошенничество и фальсификацию доказательств. В пятницу, 6 марта, завершилось расследование в отношении двух юристов, которые пытались обмануть супружескую пару.

- Согласно данным следствия, адвокаты знали, что в производстве управления ФСБ находятся материалы проверки в отношении местного жителя и его супруги по факту фальсификации доказательств по административному делу в одном из районных судов города. Имея эту информацию, они ввели семейную пару в заблуждение, заявив, что могут решить вопрос так, чтобы органы не проводили проверки и не возбуждали уголовное дело. За это они попросили 2 миллиона рублей, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

В итоге, 18 сентября 2019 года, находясь у одного из домов по Московскому проспекту, получили от мужчины муляж денежных средств, после чего были сразу же задержаны.

Кроме того, один из обвиняемых оказывая, правовую помощь семи иностранцам по обжалованию решения МВД о запрете въезда на территорию России, совершил фальсификацию доказательств, в результате чего, данные запреты были отменены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU