В предпраздничную пятницу Петербург встал в пробках

6 Март 2020 2020-03-06T19:23:29+03:00

Днем, 6 марта, загруженность дорог была больше, чем обычно

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Накануне длинных, праздничных выходных, в пятницу, 6 марта, Петербург встал в небольших пробках. Горожане экстренно ездили за подарками, чтобы порадовать женскую половину населения. Днем, из-за обилия автомобилей, дороги были загружены больше, чем обычно.

- Наиболее загруженными магистралями в средине дня оказались Невский проспект к площади Александра Невского (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), Московское шоссе из центра (7 баллов), Лиговский проспект из центра (6 баллов), - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Приморский проспект в центр - 3 балла, что на 2 балла выше обычного, Московский проспект в центр в 5 баллов, что на 2 балла выше обычного, Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр 5 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Крупнейшими пробками на сегодня стали на КАД в половине четвертого от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU