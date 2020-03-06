2020-03-06T19:23:29+03:00
Происшествия

В предпраздничную пятницу Петербург встал в пробках

Днем, 6 марта, загруженность дорог была больше, чем обычно
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В предпраздничную пятницу Петербург встал в пробкахВ предпраздничную пятницу Петербург встал в пробкахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Накануне длинных, праздничных выходных, в пятницу, 6 марта, Петербург встал в небольших пробках. Горожане экстренно ездили за подарками, чтобы порадовать женскую половину населения. Днем, из-за обилия автомобилей, дороги были загружены больше, чем обычно.

- Наиболее загруженными магистралями в средине дня оказались Невский проспект к площади Александра Невского (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), Московское шоссе из центра (7 баллов), Лиговский проспект из центра (6 баллов), - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Приморский проспект в центр - 3 балла, что на 2 балла выше обычного, Московский проспект в центр в 5 баллов, что на 2 балла выше обычного, Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр 5 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Крупнейшими пробками на сегодня стали на КАД в половине четвертого от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час
В Петербурге поймали начальника смены супермаркета, который зарезал грузчика
Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно
Волонтеры ищут хозяев собаке-красавице, блуждавшей в одиночестве у Смольного
75 человек эвакуировали спасатели МЧС из горящей многоэтажки в Кудрово
Солнечными и теплыми будут праздничные выходные в честь 8 марта в Петербурге
Силовики устроили обыски в офисе петербургской IT-компании
Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус
Дзюба и Азмун восстановились от болячек и помогут «Зениту» в матче с Уфой
В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова
Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков
Обрушился вход в старинную крепость Копорье в Ленобласти
Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции