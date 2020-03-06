КАД встал в пробке из-за фуры, сломавшей столб

6 Март 2020 2020-03-06T19:38:54+03:00

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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали фотографии необычного ДТП на КАД. Каким-то образом фура зацепила столб и вырвала его с корнем. Все произошло на участке от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса. По словам очевидцев, на месте тут же образовалась пробка. Причем – в обе стороны. Водители недоумевали, как такая авария вообще могла произойти.

- Вот, что значит гонять на трасе! Вот как это возможно заехать так сюда вообще? Что нужно сделать? – вопрошали проезжавшие мимо мужчины на видео с места происшествия.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор на участке продлился 1 час и 10 минут.

Добавим, что примерно в это же время на внешней стороне КАД перевернулся грузовик со свеклой. Весь урожай мигом разлетелся по дороге. У грузовика напрочь раскурочило кабину, водителя видели без сознания.

Оперативная информация о ДТП тут же появилась в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU