Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после массовой потасовки в Грозном

6 Март 2020 2020-03-06T20:06:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Фанатское объединение «Ландскрона» опубликовало на своем официальном сайте мнение по поводу случившейся массовой потасовке на матче с «Ахматом», который прошел 4 марта. Тогда сине-бело-голубые вырвали победу в дополнительные таймы и вышли в полуфинал Кубка России. Но матч также запомнился тем, что судья прервал игру после того, как на оголивших торс болельщиков «Зенита» побежали фанатоы грозненской команды. Конфликт тогда удалось урегулировать миром благодаря силовикам, отправивших местных обратно на трибуны.

Фанаты «Зенита» заверили, что провокации со стороны хозяев были еще до начала матча, когда выездные ребята только подъезжали к стадиону.

- Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны, - пишет «Ландскрона».

Похоже, фанаты таким образом реагируют на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева, заявившего в интервью изданию Sport24, что надо изучать и уважать традиции принимающей стороны. Этого мнения придерживается и главный тренер клуба Сергей Семак.

- Конечно, традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние. Нужно разговаривать и искать компромисс. Мы разберемся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга, на мой взгляд, - отметил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что после окончания матча руководство «Зенита» выразило благодарность правоохранительным органам Чеченской Республики и службе безопасности «Ахмат Арены» за оперативные действия по недопущению драки между болельщиками двух клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU