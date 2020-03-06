Врачи борются за жизнь водителя, сбитого при ремонте колеса «Хендая» в Ломоносове

6 Март 2020 2020-03-06T20:34:41+03:00

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6 марта около 9 часов утра возле Ломоносова сбили водителя, который вышел на проезжую часть для того, чтобы поменять колесо своего автомобиля. Все произошло на седьмом километре автодороги «Петродворец-Кейкино». За жизнь 24-летнего водителя теперь борются врачи.

- Мужчина 1994 года рождения, управляя машиной «Хендай Соната» наехал на припаркованный автомобиль «Хендай Солярис». В результате аварии пострадал водитель второй иномарки. Его срочно госпитализировали в больницу медики. Состояние здоровья мужчины оценивают как крайне тяжелое, - сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти.

В комментариях к новости петербуржцы не могли понять, как ДТП могло произойти при такой хорошей видимости и относительно свободном движении на участке в то время. По факту аварии инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку.

Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU