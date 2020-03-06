В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова
В Смольном поспешили опровергнуть слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова. В одном из медицинских интернет-изданий Петербурга сообщалось, что изолированных учащихся внезапно вызвали на прием в поликлинику №104.
- При действующем в общежитии режиме все медицинские манипуляции, в том числе забор анализов, могут проводиться только внутри обсервационной зоны. Особый режим введен на 14 дней, - цитирует пресс-служба Смольного начальника отдела здравоохранения администрации Выборгского района Василия Сажнова.
Слухи опровергаются и тем, что общежитие СЗГМУ имени Мечникова территориально входит в зону обслуживания совсем другой поликлиники – №97.
Добавим, что тем временем изолированных студентов исправно кормят три раза в день. Им не хватает только свободы. Ее-то, к слову, и лишился отважный петербуржец, который добровольно сдался в карантин по коронавирусу ради жены-студентки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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