В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова

6 Март 2020 2020-03-06T22:29:13+03:00

В Смольном заверили, что никто из постояльцев изолированного общежития медакадемии им. Мечникова не сбегал на прием в поликлинику.

По словам властей, все медицинские процедуры проводятся только внутри обсервационной зоны

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В Смольном поспешили опровергнуть слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова. В одном из медицинских интернет-изданий Петербурга сообщалось, что изолированных учащихся внезапно вызвали на прием в поликлинику №104.

- При действующем в общежитии режиме все медицинские манипуляции, в том числе забор анализов, могут проводиться только внутри обсервационной зоны. Особый режим введен на 14 дней, - цитирует пресс-служба Смольного начальника отдела здравоохранения администрации Выборгского района Василия Сажнова.

Слухи опровергаются и тем, что общежитие СЗГМУ имени Мечникова территориально входит в зону обслуживания совсем другой поликлиники – №97.

Добавим, что тем временем изолированных студентов исправно кормят три раза в день. Им не хватает только свободы. Ее-то, к слову, и лишился отважный петербуржец, который добровольно сдался в карантин по коронавирусу ради жены-студентки.

ИСТОЧНИК KP.RU