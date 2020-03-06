2020-03-07T00:01:08+03:00
Спорт

Дзюба и Азмун восстановились от болячек и помогут «Зениту» в матче с Уфой

Об этом рассказал главный тренер клуба Сергей Семак
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Артем Дзюба восстановился от травмы, полученной на зимних сборах.Артем Дзюба восстановился от травмы, полученной на зимних сборах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Наконец-то Артем Дзюба сыграет за «Зенит» первый официальный матч в 2020 году. По словам главного тренера команды Сергея Семака, форвард и его напарник Сердар Азмун восстановились от всех болячек и готовы к работе в общей группе. Наставник «Зенита» надеется, что футболисты подойдут в хороших кондициях к грядущему матчу с «Уфой». Соперника Семак хорошо знает, ведь до сине-бело-голубых он тренировал уфимцев.

- Команда хорошо действует в обороне, достаточно быстрых игроков. В последнем матче, который проводили в Краснодаре, на протяжении 60 минут очень сложно приходилось «Краснодару» в созидании, ничего не получалось создавать. Команда очень качественно и агрессивно обороняется, что демонстрирует показатель в графе «пропущенные мячи», где «Уфа» одна из лучших в чемпионате России, - заметил Семак в предматчевом брифинге.

Напомним, матч «Зенита» с «Уфой» пройдет на «Газпром Арене» в понедельник 9 марта. Начало встречи запланировано на 19:00. Часом ранее болельщикам представят женскую команду «Зенита».

Что касается Дзюбы, то он находится в прекрасном расположении духа. Нападающий даже раскрыл свой номер телефона, чтобы фанаты писали и звонили ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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