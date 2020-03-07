2020-03-07T00:26:32+03:00
Общество

Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус

Военно-медицинская академия имени Кирова обладает пятью современными компьютерными томографами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Военные медики Петербурга выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом.Военные медики Петербурга выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Военно-медицинская академия имени Кирова выразила готовность помочь в лечении больных пациентов, подозреваемых на коронавирус, в случае необходимости. 5 марта специалисты учреждения участвовали в совещании по вопросу приема в больницу Боткина людей, прибывших из неблагополучных стран по китайской инфекции.

В наличии у военных медиков есть 5 современных компьютерных томографов, которые благодаря лучевой диагностике способны выявить на самых ранних стадиях пневмонию. По информации специалистов, коронавирус как раз проявляет себя так же, как и любая вирусная пневмония.

- Сотрудники Военно-медицинской академии имеют опыт лечения синдромосходных состояний и осложнений вирусных инфекций. Это было успешно реализовано при оказании помощи больным жителям Санкт-Петербурга во время эпидемий гриппа в 2009 и 2015 годах, - сообщает пресс-служба городского комздрава.

Напомним, что сейчас в Северной столице зарегистрировали первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Также в больнице имени Боткина находятся 64 человека с подозрением на опасную инфекцию. И это не считая 700 человек, находящихся под карантином в общежитии медуниверситета имени Мечникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час
В Петербурге поймали начальника смены супермаркета, который зарезал грузчика
Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно
Волонтеры ищут хозяев собаке-красавице, блуждавшей в одиночестве у Смольного
75 человек эвакуировали спасатели МЧС из горящей многоэтажки в Кудрово
Солнечными и теплыми будут праздничные выходные в честь 8 марта в Петербурге
Силовики устроили обыски в офисе петербургской IT-компании
Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус
Дзюба и Азмун восстановились от болячек и помогут «Зениту» в матче с Уфой
В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова
Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков
Обрушился вход в старинную крепость Копорье в Ленобласти
Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции