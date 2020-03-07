Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус

7 Март 2020 2020-03-07T00:26:32+03:00

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Военно-медицинская академия имени Кирова выразила готовность помочь в лечении больных пациентов, подозреваемых на коронавирус, в случае необходимости. 5 марта специалисты учреждения участвовали в совещании по вопросу приема в больницу Боткина людей, прибывших из неблагополучных стран по китайской инфекции.

В наличии у военных медиков есть 5 современных компьютерных томографов, которые благодаря лучевой диагностике способны выявить на самых ранних стадиях пневмонию. По информации специалистов, коронавирус как раз проявляет себя так же, как и любая вирусная пневмония.

- Сотрудники Военно-медицинской академии имеют опыт лечения синдромосходных состояний и осложнений вирусных инфекций. Это было успешно реализовано при оказании помощи больным жителям Санкт-Петербурга во время эпидемий гриппа в 2009 и 2015 годах, - сообщает пресс-служба городского комздрава.

Напомним, что сейчас в Северной столице зарегистрировали первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Также в больнице имени Боткина находятся 64 человека с подозрением на опасную инфекцию. И это не считая 700 человек, находящихся под карантином в общежитии медуниверситета имени Мечникова.

ИСТОЧНИК KP.RU