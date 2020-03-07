Силовики устроили обыски в офисе петербургской IT-компании

7 Март 2020 2020-03-07T00:44:50+03:00

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В офисе петербургской IT-компании eLama прошли обыски силовиков. Туда «постучались» еще 5 марта, но только сейчас организация прокомментировала инцидент. ПО словам гендиректора фирмы Максима Горбачева, в офис пришли следователи с бойцами СОБР. Они предъявили постановление на оперативные мероприятия. Сотрудники компании перечить не стали и добровольно открыли двери.

- Силовики действительно нагрянули в офис фирмы в связи с уголовным делом по статье об уклонении от уплаты налогов. Однако никаких претензий и обвинения в свой адрес компания не получала. Гендиректору неизвестно, откуда в материалах дела появилась сумма в 28 миллионов рублей, - передает Peterburg2.

На данный момент компания работает в штатном режиме. Нежданные гости не помешали обслуживанию клиентов. Компания старается заверить, что ведет честный бизнес, ведь только за 2018 год она заплатила в бюджет 432 млн рублей налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU