Солнечными и теплыми будут праздничные выходные в честь 8 марта в Петербурге

7 Март 2020 2020-03-07T01:01:49+03:00

Погода на 7,8 и 9 марта 2020 года в Петербурге обещает быть теплой и солнечной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный женский день при этом начнется с небольшого дождя с мокрым снегом

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Петербургская погода на праздничные выходные в честь 8 марта только порадует горожан. Синоптики обещают солнышко и тепло. Причем, даже ночью столбик термометра упадет не нижу -1 градуса по Цельсию. И так все три дня с 7 по 9 марта.

- Если что-то и будет, что только мелкий дождик. А о снеге беспокоиться вообще не стоит в ближайшее время. Температура стабильно держится выше нормы. Все дело в Гольфстриме, который подогревает Норвежское море и несет нам тепло, - заверил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин.

Действительно, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 марта в Петербурге может начаться с небольшого дождя с мокрым снегом. Но в остальном погода прекрасна, не считая гололедицы по утрам и ночам. В грядущие выходные в течение светлого времени суток солнышко прогреет Северную столицу температурой от +4 до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU