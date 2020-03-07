75 человек эвакуировали спасатели МЧС из горящей многоэтажки в Кудрово

7 Март 2020 2020-03-07T02:04:34+03:00

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6 марта около 21:55 в одной из многоэтажек, расположенной на Австрийской улице в Кудрово, начался пожар. На место тут же рванули спасатели МЧС и скорая помощь. Однако местные жители, состоящие в группе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» пожаловались на то, что пожарные не смогли доехать до нужного подъезда из-за припаркованных автомобилей. Тем не менее, спасательная операция все равно началась.

- Сидим дома, срабатывает пожарная сигнализация, открываем дверь, а там клубы черного дыма. Выбегаем из квартиры, а там стоит этот черт полуголый и проветривает лестничную площадку. Мы начали вызывать пожарных. Муж спрашивает, что произошло у него, а он просто и спокойно отвечает: «Я не понимаю, че творится». По виду не пьяный был, а обдолбанный, потом выбежала его дама вся черная и такая же неадекватная, ее утихомирить полиция не могла, - рассказывает соседка загоревшейся квартиры.

Слева - родители спешили скорее вынести на улицу детей. Справа - предположительно, та самая парочка попала на видео с места происшествия. Фото: vk.com/kudrovolife

По словам женщины, парочка – квартиросъемщики. Но разбираться в виновных будут уполномоченные органы. Спасатели МЧС прекрасно сделали свою работу, эвакуировав с верхних этажей сразу 75 человек.

- Через 48 минут пожар ликвидировали. Горела квартира на общей площади 35 квадратных метров. На месте работали 17 человек и 5 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Соседи могут гордиться не только спасателями МЧС, но и некоторыми героями-добровольцами. Фото: vk.com/kudrovolife

Стоит отметить, что многие жильцы верхних этажей проявили себя как герои. По словам очевидцев, мужчина спас девочку из задымленной квартиры, которая была напротив очага пожара. Сейчас все улеглось.

- Все живы. Мы соседи над горящей квартирой. Она была на 20-м этаже. Все в копоти. Ну и запах есть. Гидранты в коридоре работают. Размотали их и начали тушить сами до подъезда пожарных, - рассказывает житель многоэтажки.

Соседям горе-парочки остается только посочувствовать. Фото: vk.com/kudrovolife

Пожар в многоэтажке в Кудрово.Видео: https://vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU