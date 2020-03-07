Волонтеры ищут хозяев собаке-красавице, блуждавшей в одиночестве у Смольного

7 Март 2020 2020-03-07T02:25:07+03:00

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Вечером 6 марта возле Смольного на площади Растрелли нашли одиноко блуждающую собаку породы джек-рассел-терьер. Неравнодушная пара подобрала животное и принялась искать хозяев по району. Шел час-другой, но результатов не было – никто не откликался. Поэтому волонтеры решили обратиться к «Комсомолке» за помощью.

- Не могла же я ее бегать под машинами оставить. «Раскатали» бы уже. Возила собаку в клинику, искала хоть что-то, но ничего, к сожалению. Хочется, чтобы она как можно скорее воссоединилась с семьей, - рассказывает женщина, подобравшая с мужем собаку.

Девочка явно домашняя. Фото: предоставлено героем публикации

По словам спасительницы животного, девочка выглядит явно домашней. Она очень упитанна. Собак красавица, к слову, совсем не переваривает. Но и с этим пустяком она идеальная домашняя девочка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о собаке или хотите ее приютить, то звоните на номер 8 953 145 0521, оставленный волонтером для связи.

ИСТОЧНИК KP.RU