Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно

7 Март 2020 2020-03-07T09:36:16+03:00

Льда на Неве к 7 марта уже не осталось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В первый день длинных выходных воздух прогреется до +6 градусов

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Вот и наступили очередные длинные выходные. По случаю 8 марта россиян ждут три нерабочих дня. А природа, словно даря подарок прекрасным дамам, отказалась от дождей и даже подарит немного весеннего солнца. Правда, только в субботу.

- 7 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода. Обойдется без существенных осадков. Температура воздуха +4…+6 градусов, Ветер восточный, умеренный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

В Ленинградской области прогноз тот же, лишь разброс по температуре чуть больший. В зависимости от района термометры покажут от +2 до +7 градусов. Однако кое-где природа может преподнести неприятный сюрприз и «порадовать» дождем с мокрым снегом. Об этом жителей 47 региона предупреждает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Во второй половине дня по югу области умеренный осадки. В утренние и ночные часы туман и гололедица, - говорится в прогнозе.

ИСТОЧНИК KP.RU