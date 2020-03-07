2020-03-07T09:36:16+03:00
Общество

Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно

В первый день длинных выходных воздух прогреется до +6 градусов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Льда на Неве к 7 марта уже не осталось.Льда на Неве к 7 марта уже не осталось.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Вот и наступили очередные длинные выходные. По случаю 8 марта россиян ждут три нерабочих дня. А природа, словно даря подарок прекрасным дамам, отказалась от дождей и даже подарит немного весеннего солнца. Правда, только в субботу.

- 7 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода. Обойдется без существенных осадков. Температура воздуха +4…+6 градусов, Ветер восточный, умеренный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

В Ленинградской области прогноз тот же, лишь разброс по температуре чуть больший. В зависимости от района термометры покажут от +2 до +7 градусов. Однако кое-где природа может преподнести неприятный сюрприз и «порадовать» дождем с мокрым снегом. Об этом жителей 47 региона предупреждает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Во второй половине дня по югу области умеренный осадки. В утренние и ночные часы туман и гололедица, - говорится в прогнозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час
В Петербурге поймали начальника смены супермаркета, который зарезал грузчика
Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно
Волонтеры ищут хозяев собаке-красавице, блуждавшей в одиночестве у Смольного
75 человек эвакуировали спасатели МЧС из горящей многоэтажки в Кудрово
Солнечными и теплыми будут праздничные выходные в честь 8 марта в Петербурге
Силовики устроили обыски в офисе петербургской IT-компании
Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус
Дзюба и Азмун восстановились от болячек и помогут «Зениту» в матче с Уфой
В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова
Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков
Обрушился вход в старинную крепость Копорье в Ленобласти
Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции