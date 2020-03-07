Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно
Вот и наступили очередные длинные выходные. По случаю 8 марта россиян ждут три нерабочих дня. А природа, словно даря подарок прекрасным дамам, отказалась от дождей и даже подарит немного весеннего солнца. Правда, только в субботу.
- 7 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода. Обойдется без существенных осадков. Температура воздуха +4…+6 градусов, Ветер восточный, умеренный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.
В Ленинградской области прогноз тот же, лишь разброс по температуре чуть больший. В зависимости от района термометры покажут от +2 до +7 градусов. Однако кое-где природа может преподнести неприятный сюрприз и «порадовать» дождем с мокрым снегом. Об этом жителей 47 региона предупреждает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Во второй половине дня по югу области умеренный осадки. В утренние и ночные часы туман и гололедица, - говорится в прогнозе.
ИСТОЧНИК KP.RU