2020-03-07T10:05:28+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали начальника смены супермаркета, который зарезал грузчика

Конфликт произошел 6 марта в Приморском районе
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали бригадира, который зарезал грузчика супермаркета.Полицейские поймали бригадира, который зарезал грузчика супермаркета.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Приморского района Петербурга задержали бригадира одного из супермаркетов, который после работы во время конфликта ударил ножом своего подчиненного-грузчика. Молодой человек умер прямо на улице.

- 6 марта в 00:32 в дежурную часть через 112 от поступило сообщение, что у дома 21/2 по Комендантскому проспекту дрались двое мужчин, сейчас один лежит в крови, второй убежал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили труп молодого мужчины 1991 года рождения. Рядом с ним сидел и плакал другой, который и звонил 112. Он рассказал стражам порядка, что его погибший друг работал в магазине. Днем у него возник конфликт с начальником смены грузчиков. После работы разборки продолжились на улице.

В какой-то момент бригадир выхвалил нож и ударил подчиненного в живот, после чего убежал. Раненный погиб на месте.

А тем же утром полицейские задержали и самого подозреваемого. В отношении 27-летнего мужчины заведено дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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