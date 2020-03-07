2020-03-07T11:22:04+03:00
Авто

На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час

Это произойдет уже во втором квартале 2020 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
На М-11 разрешат ездить 130 километров в час.На М-11 разрешат ездить 130 километров в час.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Максимальную разрешенную скорость движения планируется поднять на участке платной трассы М-11 «Нева» на подъезде к Санкт-Петербургу. Вместо нынешних 110 километров в час, ехать по магистрали модно будет все 130.

- С 58-го км до пункта взимания платы на въезде в Санкт-Петербург планируется повышение скоростного режима до 130 км/ч. Это произойдет во втором квартале текущего года,-сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор», в ведении которой и находится трасса.

Уже сейчас режим «130» действует на обходе Вышнего Волочка. А это значит, что за исключением участка до 58-го километра и не построенного пока обхода Твери (там приходиться съезжать на обычную М-10 Москва-Петербург), вся новая трасса будет иметь скоростной режим в 130 километров в час.

Напомним, что общая длина трассы составляет около 680 километров. Расчетное время в пути от одной столицы до другой составляет примерно 5,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час
В Петербурге поймали начальника смены супермаркета, который зарезал грузчика
Погода на субботу, 7 марта в Санкт-Петербурге: без дождей и даже немного солнечно
Волонтеры ищут хозяев собаке-красавице, блуждавшей в одиночестве у Смольного
75 человек эвакуировали спасатели МЧС из горящей многоэтажки в Кудрово
Солнечными и теплыми будут праздничные выходные в честь 8 марта в Петербурге
Силовики устроили обыски в офисе петербургской IT-компании
Военные медики Петербурга готовы лечить больных пациентов с подозрением на коронавирус
Дзюба и Азмун восстановились от болячек и помогут «Зениту» в матче с Уфой
В Смольном опровергли слухи о «побеге» студентов из-под карантина общежития медуниверситета Мечникова
Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков
Обрушился вход в старинную крепость Копорье в Ленобласти
Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции