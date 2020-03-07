На трассе М-11 «Нева» повысят максимальную скорость до 130 километров в час

7 Март 2020 2020-03-07T11:22:04+03:00

Это произойдет уже во втором квартале 2020 года

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Максимальную разрешенную скорость движения планируется поднять на участке платной трассы М-11 «Нева» на подъезде к Санкт-Петербургу. Вместо нынешних 110 километров в час, ехать по магистрали модно будет все 130.

- С 58-го км до пункта взимания платы на въезде в Санкт-Петербург планируется повышение скоростного режима до 130 км/ч. Это произойдет во втором квартале текущего года,-сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор», в ведении которой и находится трасса.

Уже сейчас режим «130» действует на обходе Вышнего Волочка. А это значит, что за исключением участка до 58-го километра и не построенного пока обхода Твери (там приходиться съезжать на обычную М-10 Москва-Петербург), вся новая трасса будет иметь скоростной режим в 130 километров в час.

Напомним, что общая длина трассы составляет около 680 километров. Расчетное время в пути от одной столицы до другой составляет примерно 5,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU